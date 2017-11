Ex-militar é preso em operação da Polícia Civil em Orizânia

Um ex-militar de 31 anos foi preso na manhã desta sexta-feira, 24, em Orizânia (a cerca de 243 Km de Juiz de Fora), pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), durante a Operação “Gás Tóxico”, iniciada no Rio de Janeiro. A ação ocorreu visando cumprir 24 mandados de busca e apreensão, nove mandados de prisão, seis mandados de verificação e um mandado de condução coercitiva.



A operação teve como objetivo desmontar uma quadrilha suspeita de, desde janeiro de 2017, mediante violência e grave ameaça, constranger os comerciantes e revendedores de botijões de gás do município de Japeri a efetuarem depósitos periódicos em contas correntes indicadas pelos investigados. Além de obterem vantagens patrimoniais ilícitas, a quadrilha impedia a livre concorrência na região, impondo taxas e ajustando preços, exercendo assim de forma “manu militari” o controle regionalizado do mercado de gás.



O grupo de extorsionários era formado por um ex-candidato a vereador do município de Japeri, um ex-policial militar, um assessor da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São João do Meriti, um pastor evangélico de Japeri, um cabo do Exercito Brasileiro e outro homem.



Investigações apontam que o investigado preso nessa ação intermediava e fornecia armas e munições para a quadrilha. Os valores ilícitos obtidos com a empreitada criminosa eram depositados na conta corrente de uma mulher e outras contas indicadas.



Após as formalidades, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

