Idoso fica ferido em acidente na BR-116 próximo à Muriaé

Uma colisão entre um caminhão e um automóvel na BR-116, na altura do bairro Santa Helena, em Muriaé, deixou um idoso ferido, nesta quinta-feira, 23. O idoso, que é de Muriaé, conduzia o veículo de passeio e, segundo as primeiras informações, sofreu lesões leves, sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital São Paulo (HSP). Após o choque, o caminhão tombou e parou atravessado na pista, deixando o trânsito complicado no local.



Relatos preliminares dão conta de que o automóvel seguia sentido ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e seu condutor perdeu o controle do veículo ao sofrer um mal súbito, tendo o carro avançado em direção ao caminhão que trafegava pela pista contrária.



O motorista do caminhão, que não teria sofrido ferimentos, tentou evitar a batida e o veículo acabou tombando após se chocar lateralmente em um barranco.



Policiais rodoviários federais controlaram o trânsito e guinchos desviraram o caminhão para que o mesmo pudesse ser removido e rodovia liberada.

