Concer realiza alterações no fluxo de tráfego da BR-040 em Petrópolis

Em razão da interdição da BR-040, nas imediações da Comunidade do Contorno, em Petrópolis (RJ), no sentido Rio de Janeiro, a Concer adotará as seguintes alterações no fluxo de tráfego da rodovia:

A pista sentido Juiz de Fora, na subida da Serra de Petrópolis, vai operar em mão dupla, entre o km 81 (logo após o Túnel do Quitandinha) e o km 78. Esse trecho de 3 quilômetros será devidamente sinalizado, permitindo o fluxo de tráfego com segurança em ambos os sentidos.

Para quem trafega no sentido Rio de Janeiro, o acesso ao trecho de mão dupla se dará na altura do km 80/RJ. O tráfego seguirá por mão dupla até o retorno existente pouco antes do Túnel do Quitandinha. O acesso e a saída desse trecho passaram pelas adequações de geometria necessárias, cuja execução foi iniciada já na última semana.

As alterações foram compartilhadas com as autoridades competentes.

O trecho de mão dupla vai operar com velocidade limitada a 50km/h. Ultrapassagens serão proibidas.

A operação da mão dupla vai eliminar os desvios adotados desde o último dia 7 pela BR-393 (para carretas) e por vias municipais de Petrópolis (para automóveis e veículos leves de carga).

A previsão é que o trecho de mão dupla passe a operar a partir de quinta-feira (16 de novembro). A operação poderá ser adiada se houver condições operacionais desfavoráveis.

Motorista, redobre a prudência ao trafegar pelo trecho, respeitando o limite de velocidade e a sinalização.

Moradores do Contorno e imediações, estejam atentos ao trecho de mão dupla ao transitarem pela pista.

Consulte o mapa com o trecho de mão dupla.

Fonte: Concer