PRF de Leopoldina recupera dois veículos roubados

Dois veículos roubados foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na cidade de Leopoldina (a 97 Km de Juiz de Fora), nas últimas horas. Uma picape e um automóvel modelo sedan foram abordados no posto da corporação, às margens de BR-116.



O primeiro caso se deu na tarde de terça-feira, 21. De acordo com a PRF, a picape apresenta placas de Ipatinga (MG), cidade na qual reside seu condutor, de 31 anos, porém, durante a fiscalização foi constatado que o veículo havia sido roubado em Belo Horizonte, em 2016.



O homem, que estaria seguido para o Rio de Janeiro, foi detido por suspeita de receptação e conduzido à delegacia da Polícia Civil (PC).



Já o veículo de passeio foi parado no posto da PRF na madrugada desta quarta-feira, 22, e, conforme a PRF, foi roubado no Rio de Janeiro. Ainda segundo a polícia, o automóvel era conduzido por um universitário de 31 anos que alegou ter pego o sedan emprestado com um amigo para fazer um prova na cidade de Itaperuna (RJ).



Assim como na primeira ocorrência, o motorista e o veículo foram apresentados à Polícia Civil (PC).

Fonte: Rádio Muriaé