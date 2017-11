Acidente em feira de ciências deixa alunos feridos em Viçosa

Na manhã dessa quarta-feira, 22, estudantes de Viçosa, ficaram feridos durante um incidente numa feira de ciência na Escola Estadual Doutor Raimundo Torres.

As primeiras informações dão conta que sete adolescentes com idades entre 15 e 18 anos, sofreram queimaduras de 1º e 2º grau, os alunos participavam de um experimento sobre as cores das chamas de acordo com os produtos químicos, foi quando a situação fugiu do controle ocasionando o acidente. Não se sabe ao certo como aconteceu.

As vítimas foram encaminhadas para os hospitais da região, sendo que uma delas, do sexo feminino (18 anos) se encontra em estado grave, teve queimaduras de 1º e 2º grau, atingindo cerca de 20% da área corpórea. Foi transportada pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital São Sebastião.

O local do acidente foi isolado e a perícia técnica foi acionada para maiores esclarecimento dos fatos.

Fonte: Assessoria / Corpo de Bombeiros