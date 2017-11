PC recupera materiais roubados em furtos a residências em Muriaé

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou, em ação realizada em Muriaé, diversos itens roubados em furtos à residências. Parte dos materiais foi localizada na casa de dois suspeitos, dentre eles, um morador do bairro Chácara São Pedro, de 29 anos, e outro do bairro Santa Terezinha, de 32 anos. Este último assumiu a autoria de um dos furtos, bem como a receptação dos produtos do outro suspeito.



O morador do bairro Santa Terezinha teve sua prisão por receptação ratificada e, após pagar fiança, foi liberado. Já o outro suspeito, preso, confessou ter utilizado os dados do cartão bancário da vítima de um dos furtos para adquirir produto pela internet.

Da redação/Assessoria