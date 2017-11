Colisão entre dois carros deixa um morto e três feridos na BR-267 em Leopoldina

Um acidente no começo da noite dessa sexta-feira, 17, envolvendo dois automóveis no Km 9,5 da BR-267, entre Leopoldina e o distrito de Tebas, provocou a morte de um médico de 41 anos.



Natural de Governador Valadares (MG), o médico conduzia o veículo, placas daquele município, que seguia sentido Juiz de Fora (MG). Ele morreu ao colidir com um automóvel com placas de Cataguases (MG), que trafegava sentido Leopoldina e tinha três pessoas em seu interior, uma delas grávida de gêmeos.



De acordo com as informações, o acidente aconteceu por volta das 18h30. Viaturas da Polícia Rodoviária Federal, SAMU e Corpo de Bombeiros de Leopoldina atenderam a ocorrência.



As três pessoas que estavam no veículo de Cataguases foram socorridas pelas equipes do SAMU e conduzidas para o Pronto-Socorro Municipal da Casa de Caridade Leopoldinense. Não foram obtidas informações sobre o estado de saúde das vítimas.



O trânsito ficou paralisado nos dois sentidos da rodovia por aproximadamente meia hora. A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada para os trabalhos periciais e as causas do acidente serão investigadas.

Fonte: O Vigilante Online