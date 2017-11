Suspeitos de tentativa de homicídio são capturados pela PM em Muriaé

Após cerca de 72 horas de buscas, a Polícia Militar (PM) capturou, na manhã deste sábado, 18, no bairro São Joaquim, em Muriaé, os dois irmãos, de 18 e 20 anos, acusados de tentar matar a tiros uma mulher de 40 anos, no Residencial Nova Muriaé, no distrito de Vermelho, na última quarta-feira, 15. Segundo a PM, a dupla estava escondida na uma residência de um parente.



A vítima foi atingida por um tiro no pescoço e outro no braço esquerdo, após uma discussão, e desde o dia do crime várias equipes da PM realizavam operação de buscas, com incursões em diversos locais, visando a captura dos suspeitos. Durante as investigações os militares também contaram com informações passadas através de denúncias anônimas.

Fonte: Rádio Muriaé