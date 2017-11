Justiça condena quadrilha que matou PM e vigilante em assaltos a bancos em Santa Margarida

Foram condenados nesta semana os seis homens presos acusados de planejar e praticar os assaltos a bancos que resultaram na morte de um policial militar e um vigilante, na cidade de Santa Margarida, no dia 10 de julho. O caso chocou o estado. O julgamento se deu na cidade de Abre Campo, na terça-feira, 14, quatro meses após o crime.



Os quatro réus que participaram diretamente dos assaltos foram condenados por latrocínio (pela morte do militar e do vigilante), organização criminosa, crime continuado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Josimar Pereira Rodrigues foi sentenciado a 68 anos de reclusão; Sirlande da Silva Ferreira, a 63 anos; Wesley Rosa Firmino e Daniel Rodrigues foram condenados a 49 anos e 6 meses.



Já os dois homens que foram presos 16 dias após o crime - Ademar José Pedrosa e Marcos Henrique Fernandes Ribeiro - e que teriam atuado no planejamento da ação, receberam penas de quatro anos e seis meses, por organização criminosa.



Josimar, Sirlande e Wesley foram presos no mato horas após o crime, durante cerco montado com atuação de dezenas de policiais militares, civis e rodoviários federais, inclusive com utilização de helicópteros.



Daniel seguiu foragido até dia 16 de julho, seis dias após o delito, quando foi capturado no município de Orizânia por policiais militares.



Ademar e Marcos Henrique foram presos no dia 26 de julho durante operação deflagrada pela Polícia Civil (PC) nas cidades de Divino e Fervedouro.

DETALHES DA DECISÃO



O juiz Bruno Miranda Camêlo entendeu que a materialidade dos delitos atribuídos aos acusados está demonstrada nos documentos juntados aos autos. Entre eles, auto de apreensão contendo diversos objetos encontrados no local da prisão em flagrante, como os R$91.400 em espécie, armas de fogo, munições e laudos extraídos de conversas em celulares.



O magistrado assinalou ainda que o conjunto probatório é inequívoco quanto à participação dos denunciados no crime apontado pelo MP, corroborados em confissões de Sirlande, Wesley e Daniel.



Para o juiz, está demonstrado que houve subtração consumada de bens pertencentes a dois patrimônios - o banco Sicoob (dinheiro) e a empresa de segurança Globalseg (pistola municiada que estava na posse do vigilante no interior da agência) -, resultando em lesão corporal à vítima. Na sequência, já do lado de fora da agência, foi empregada violência contra policiais militares para assegurar a detenção dos bens subtraídos, resultando na morte do policial militar.



Durante esse evento, houve tentativa de subtração de bens pertencentes a um terceiro patrimônio, o do Banco do Brasil, sendo que da ação perpetrada no interior da agência resultou a morte do vigilante e lesão corporal à outra vítima. Para a execução do crime, os assaltantes estavam fortemente armados com pistolas, escopetas e até mesmo submetralhadoras.

Clique e veja a íntegra da sentença.

Fonte: Rádio Muriaé