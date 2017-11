Polícias Civil e Militar realizam operação de combate ao tráfico de drogas em Lima Duarte

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em operação conjunta com a Polícia Militar (PM), realizou, em Lima Duarte, nesta quinta-feira, 16, uma operação de combate ao tráfico de drogas. Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de prisão e dez mandados de busca e apreensão, culminando na prisão em flagrante de quatro indivíduos e na apreensão de drogas. Um dos mandados de prisão também foi cumprido em Juiz de Fora. O resultado da ação, até o presente momento, é a prisão de cinco pessoas em flagrante delito e cinco presas preventivamente.



As investigações, que duraram cerca de dois meses, apontaram a existência de uma organização criminosa que operava o tráfico de drogas na cidade, com a identificação do responsável por levar a droga para o local, bem como repassá-la a terceiros, inclusive com a utilização de adolescentes. De acordo com o Delegado José Márcio de Almeida Lopes, foram identificados, ainda, quem seriam os responsáveis pela revenda de drogas para o chefe da quadrilha, os responsáveis por atuar como "olheiros” e os responsáveis por cobranças e ocultação das drogas.

Durante as apurações, um jovem de 23 anos que já havia sido preso pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, foi identificado. “Foi apurado que esse homem faz parte da organização criminosa presa na data de hoje (16), sendo ele a pessoa mais próxima do líder do grupo”, informou.



Conforme o Delegado José Márcio, esse serviço comprova o comprometimento do trabalho da Polícia Civil em combater o tráfico de drogas, “que, sem sombra de dúvidas, é o maior fomentador das outras práticas criminosas”, ressaltou. O Delegado afirma que o maior responsável pela venda de drogas na cidade foi preso na presente data e que as investigações vão continuar.



A ação de hoje mobilizou mais de 30 policiais civis e militares, bem como cães da Rondas Ostensivas Com Cães (ROCCA) da Polícia Militar.

Fonte: Assessoria PC