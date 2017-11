Suspeito de roubo e estupro é preso em Tombos

Um homem de 20 anos, suspeito de cometer estupro e roubo, foi preso em flagrante, em Tombos (a 220 KM de Juiz de Fora), nessa quarta-feira, 15, em ação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) com a Polícia Militar (PM). O detido teria abordado uma mulher, de 36 anos, que percorria o caminho da luz (que liga a Cachoeira de Tombos ao Pico da Bandeira), na zona rural da cidade. Ele teria anunciado o assalto, exigindo que a vítima entregasse a mochila e, em seguida, a estuprou e fugiu.



De acordo com o Delegado Diêgo Candian Alves, a mulher foi socorrida por moradores do local, que acionaram a PM e encaminharam a vítima para o Pronto Socorro. Ela descreveu as características do suspeito e, em parceria com a Polícia Civil, os policiais localizaram o homem e seus irmãos, que foram conduzidos para fins de esclarecimentos e reconhecimento. Diante dos policiais, a mulher reconheceu o investigado como sendo o autor do crime, e contou que ele teria agido sozinho.



O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à 38ª Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Tombos, onde a prisão foi ratificada pelo Delegado de Polícia. Na unidade, o suspeito confessou a autoria dos crimes.



"Em 17 anos de caminho da luz, essa é a primeira vez que um fato de tamanha gravidade ocorre em nossa comarca, mas felizmente, graças ao empenho de nossos policiais civis e militares, o crime foi elucidado e o suspeito preso. A resposta a esses crimes hediondos foi rápida e imediata”, pontuou Alves.



O investigado foi autuado por roubo qualificado tentado (por ter restringido a liberdade da vítima) e estupro consumado. Ele se encontra à disposição da Justiça.

Da redação/Assessoria