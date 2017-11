Jovem suspeito de cometer roubos à mão armada é preso em Muriaé

Um jovem de 22 anos, suspeito de cometer roubos à mão armada, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), no bairro Planalto, em Muriaé, nessa segunda-feira, 13.



Investigações conjuntas realizadas pelas 31ª e 32ª Delegacias apontam que o preso seria o principal suspeito de roubos recentes ocorridos na cidade. Em um deles, feito em 23 outubro, o investigado, de posse de um revólver, teria abordado um rapaz na Rua Lidio Bandeira de Melo, no bairro Barra, levando sua motocicleta. Na fuga, o suspeito ainda assaltou um estabelecimento comercial, no distrito de Vermelho.



No dia 30 de outubro, o jovem teria roubado outras duas motos, uma também no bairro Barra, quando a vítima saía de sua garagem, e uma no bairro Bico Doce. Um rapaz que marcou encontro com a namorada do investigado também teria sido assaltado por ele e um comparsa, sendo levados todos os seus pertences pessoais.



A PC ainda apura o envolvimento do jovem em outros crimes. O investigado foi encaminhado ao sistema prisional.