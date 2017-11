Polícia Civil desmantela "boca de fumo" em Astolfo Dutra e prende casal

Um casal foi preso pela equipe da Polícia Civil (PC) de Cataguases na manhã desta terça-feira, 14, em Astolfo Dutra (cerca de 115 km de Juiz de Fora) por suspeita de tráfico de drogas. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Marcelo Manna, eles mantinham uma boca de fumo dentro da própria casa. O casal vai cumprir prisão temporária enquanto a PC dá andamento na apuração do caso.



De acordo com Manna, as investigações começaram em abril por meio de denúncia anônima revelando que o homem, de 25 anos, e a mulher, 21 anos, vendiam drogas dentro de casa, em Astolfo Dutra, onde recebiam várias pessoas durante o dia. "Nossas investigações confirmaram que eles vendiam drogas e o dinheiro arrecadado com esse comércio ilícito era o seu meio de vida", destacou.



A mulher, após ser presa, foi encaminhada para o presídio feminino de Eugenópolis e o homem para o presídio de Cataguases onde estão à disposição da justiça.

Fonte: Marcelo Lopes