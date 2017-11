Trio suspeito de espancar jovem é detido em Muriaé

Dois homens, de 26 e 35 anos, e um adolescente de 16 foram detidos pela Polícia Militar (PM), suspeitos de espancarem um jovem de 21 anos, no Residencial Dornelas 2, em Muriaé, nesse domingo, 12. Segundo a PM, a vítima sofreu ferimentos, principalmente no rosto, e foi socorrida pelo Samu ao Hospital São Paulo (HSP). O menor alegou que o rapaz agredido havia invadido sua residência e praticado furto.



O caso foi registrado como lesão corporal e de acordo com o Boletim de Ocorrência confeccionado pelos militares, os suspeitos foram abordados em um automóvel, no bairro Dornelas, próximo à igreja católica, após acionamento via 190 dando conta de que eles haviam agredido o rapaz e que o mesmo conseguiu escapar com a chegada de populares.



Conforme o registro da PM, o adolescente afirmou que a vítima teria entrado em sua casa durante a noite e furtado diversos materiais, incluindo alimentos, produtos de limpeza e roupas, tendo sido informado pela manhã que o suposto autor do furto “estaria vendendo os produtos pelo bairro”.



O menor contou que em seguida saiu à procura do rapaz, juntamente com os dois homens e que, ao encontrá-lo, os três “entraram em luta corporal com ele”.



Os militares ressaltam no B.O. que não foi possível esclarecer totalmente os fatos, uma vez que a vítima não quis se manifestar sobre o ocorrido.



O jovem agredido ficou em observação no HSP e o trio detido foi encaminhado à delegacia do bairro Safira para apresentação à Polícia Civil (PC).

Fonte: Rádio Muriaé