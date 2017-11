Acidente envolvendo três veículos deixa dois feridos graves na BR-040 em Alfredo Vasconcelos

Duas pessoas sofreram lesões graves após o carro em que elas estavam ser atingido por outro veículo, que invadiu a contramão após perder o controle em uma curva no Km 695 da BR-040, no município de Alfredo Vasconcelos, na tarde desta sexta-feira, 10.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro com placas de Contagem seguia de Leopoldina para Belo Horizonte quando, ao fazer a curva, perdeu o controle, rodou na pista e invadiu a contramão, batendo de frente com outro veículo. O automóvel, com placas da capital, seguia sentido Juiz de Fora e foi projetado para a direita, vindo a colidir contra a frente de um caminhão.



O condutor do veículo de Contagem sofreu ferimentos leves. Já o motorista e o passageiro do carro que seguia sentido Juiz de Fora tiveram lesões graves. Os três foram socorridos conscientes para o Hospital Regional de Barbacena por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Via-040, concessionária que administra a rodovia.



O condutor do caminhão teve lesões leves e não necessitou remoção. O trânsito segue em duas faixas no local, uma em cada sentido.

