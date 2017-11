Jovem confessa autoria de assassinato ocorrido em estrada rural de Muriaé

Um jovem de 18 anos confessou à Polícia Civil (PC) ser o autor de um assassinato cometido no início da manhã do dia 1º, em uma estrada rural, na região da Penitenciária de Muriaé, que vitimou um homem de 49 anos.



Segundo divulgado pela PC, o rapaz assumiu a autoria do crime, na presença de seu advogado, em depoimento prestado na sede da 4ª Delegacia Regional (4ª DRPC), no bairro Safira, na tarde dessa quarta-feira, 8.



A vítima foi morta com um tiro nas costas quando chegava à sua propriedade rural, e, conforme a polícia, as investigações realizadas pelo Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional apontaram o jovem como suspeito do crime.



Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, o rapaz é irmão da esposa do caseiro que trabalhava para a vítima.



Não foram divulgados detalhes a respeito das declarações do jovem e a expectativa é de que a PC faça pronunciamento oficial em breve.

Da redação/Colaboração Rádio Muriaé