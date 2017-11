Via 040 tem 38 vagas abertas para pessoas com deficiência

A Via 040, concessionária responsável pela gestão da BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora, tem 38 vagas abertas para pessoas com deficiência (PCD) para a função de operador de praça de pedágio. Em Minas, as vagas são para os municípios de Paracatu, Lagoa Grande, João Pinheiro, Três Marias, Felixlândia, Curvelo, Sete Lagoas, Congonhas, Cristiano Otoni e Barbacena.



Para participar do processo de seleção é necessário que o(a) candidato(a) tenha concluído o ensino médio. É desejável experiência prévia em operação de caixa, recepção e/ou atendimento, e conhecimento de informática. Os contratados receberão qualificação completa. Além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece transporte e vale-alimentação.



O horário de trabalho é por escalas 2x2, ou seja, das 6h às 18h ou das 18h às 6h.



Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. <mailto:Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. >. No campo "Assunto", preencher com "Operador de Pedágio - Vagas para PCD - Local".

Da redação/Assessoria