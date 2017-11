Mulheres são levadas no porta-malas e deixadas amarradas em rodovia durante roubo de carro

Uma mulher de 37 anos e duas adolescentes de 15 anos viveram momentos de terror durante a madrugada desta quarta-feira, 8. Elas foram rendidas por um homem armado e obrigadas a entrar no porta-malas do próprio carro. Depois de mais de duas horas, as três foram amarradas e abandonadas na beira da estrada, a cerca de 140 quilômetros de Patos de Minas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta de 1h55 desta madrugada. O homem que fez a solicitação informou que a namorada saiu de sua residência na Rua Jesus de Nazaré, em Patos de Minas, junto com a filha e uma amiga dela para buscar uma roupa e não retornaram. Ele informou que tentou contato telefônico, mas que o número estava na caixa postal.



Os policiais foram até a casa no bairro Brasil onde as mulheres foram buscar a roupa e a mãe da adolescente informou que elas estiveram lá, pegaram a roupa e saíram em seguida. A Polícia Militar montou uma operação de cerco e bloqueio e por volta de 4h receberam informações de que as mulheres foram localizadas em um posto de combustível na cidade de Luizlândia do Oeste, a 138 quilômetros de Patos de Minas.



Por telefone, a mulher informou que foi abordada pelo assaltante quando voltava para casa na Rua Jesus de Nazaré. A adolescente teria descido do carro para abrir o portão e foi rendida pelo homem armado com um revólver. A mulher e as duas garotas foram obrigadas a entrar no porta-malas. Como não conseguiu dirigir o veículo, o criminoso obrigou a mulher a dirigir até a Rua José Cassiano Caixeta, onde um casal aguardava.



A vítima foi colocada novamente no porta-malas e o segundo assaltante assumiu a direção. No meio do caminho, a mulher pediu para usar o banheiro. Eles pararam em um posto de combustível e chegaram a dizer que iam libertar as vítimas, mas perceberam que elas estavam com um telefone. Os bandidos quebraram o telefone e levaram novamente as vítimas para o porta-malas.



Os assaltantes chegaram a parar em um posto para abastecer o veículo e algum tempo depois abandonaram a mulher e as duas adolescentes amarradas. Eles disseram que não iriam machucá-las, mas levaram os brincos e anéis que elas usavam. Parentes foram até o local e buscaram as três vítimas.



Os criminosos informaram que abandonariam o veículo logo na frente, mas até o momento o Corsa Classic de cor prata não foi localizado. Rastreamentos continuam sendo feitos na tentativa de localizar e prender os criminosos. Quem tiver qualquer informação deve ligar no 190.

