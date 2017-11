MRS abre vaga para Curso de Formação em Auxiliar de Maquinista

A MRS Logística abriu, em parceria com o Senai, inscrições para o processo seletivo destinado ao Curso de Formação de Operador Ferroviário: Auxiliar de Maquinista. O curso será oferecido para residentes de cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (confira aqui os municípios que possuem vagas e os prazos de inscrição).



Podem participar do processo candidatos com mais de 18 anos, que tenham Ensino Médio completo, conhecimento em informática e residência fixa em uma das localidades. Pessoas com deficiência terão prioridade no preenchimento das vagas.

ETAPAS SELETIVAS



O processo seletivo será composto de análise curricular e de requisitos; provas de português, matemática e redação; avaliação psicológica; dinâmica e entrevista individual; e exames médicos. Todas as etapas seletivas serão eliminatórias.



Os candidatos selecionados irão participar de um curso, oferecido gratuitamente através de uma parceira com o Senai, com finalidade de capacitar o aluno para exercer as funções inerentes ao cargo.

