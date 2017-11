Motociclista fica ferido em choque com carro à margem da BR-356

Um acidente entre um automóvel de passeio e uma motocicleta na tarde desta terça-feira, 7, próximo ao trevo da BR-356, em Muriaé, deixou uma pessoa ferida. O motociclista sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



Os dois veículos seguiam pela Rua Mário Inácio Carneiro em direção a Casa de Saúde, paralela a BR-356, quando o automóvel teria sinalizado para acessar a pista da esquerda e atingiu a motocicleta que seguia logo atrás.



O motociclista caiu e sofreu escoriações leves em diversas partes do corpo. Uma unidade do SAMU que passava pelo local prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o Hospital São Paulo. O Corpo de Bombeiros também esteve no local em apoio ao SAMU.



O casal que estava no automóvel não se feriu. Os dois veículos sofreram diversos danos.



A Polícia Militar (PM) foi acionada, liberou os veículos após averiguar a documentação e orientou os envolvidos quanto às providências.

Da redação/Colaboração Rádio Muriaé