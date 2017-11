Incêndio destrói interior de residência em Muriaé

Um incêndio destruiu móveis e outros objetos no interior de uma residência na noite dessa sexta-feira, 3, no bairro Inconfidência, em Muriaé.

Assim que foram acionados, os bombeiros se deslocaram para o local do incêndio que fica ao lado da quadra poliesportiva do bairro e, de acordo com sargento Cassusse, o fogo tomou conta dos dois cômodos do imóvel.

Os bombeiros tiveram que abrir um buraco em uma das paredes para que a fumaça pudesse sair e diminuir a temperatura no interior da casa. Ao todo foram duas horas de combate até acabar definitivamente com as chamas.

Logo em seguida os bombeiros retiraram um botijão de gás que estava na cozinha para evitar uma explosão.

Ainda segundo o militar, todos os móveis da casa foram destruídos pelo fogo. A única moradora da casa conseguiu sair a tempo e não se feriu.

Até o momento não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.

Fonte: Rádio Muriaé