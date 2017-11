Santa Casa alerta sobre possível golpe em familiares de pacientes internados em Barbacena

A Santa Casa de Misericórdia de Barbacena fez um alerta à população sobre um golpe contra familiares de pacientes internados no hospital. Segundo a assessoria, a unidade está sendo vítima de pessoas más intencionadas que estão ligando para familiares de pacientes internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) passando informações inverídicas e pedindo dinheiro. A Santa Casa de Misericórdia comunicou que não solicita dinheiro e nem fornece informação do quadro clínico do paciente via telefone.

Fonte: BarbacenaMais