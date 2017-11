Maioria das vítimas do acidente em Laranjal já foi liberada

Cinquenta. Este é o número final de feridos na queda de parte do piso de uma ponte com estrutura metálica construída especialmente para o evento religioso em Laranjal. O piso, feito de uma espécie de madeira, cedeu quando as pessoas deixavam nessa quinta-feira, 2, o local após participarem da "Concentração de Fé e de Milagres" do Apóstolo Valdemiro Santiago da Igreja Mundial do Poder de Deus. Cerca de 20 mil fieis, segundo estimativa extraoficial, participaram do evento.

Desse total, 10 feridos foram trazidos para o Hospital São Paulo (HSP), em Muriaé, sendo que dois permanecem internados. Nesta manhã de sexta-feira, 3, a Assistente Social do HSP, Tauana Mendes, disse à Rádio Muriaé que 8 pacientes atendidos já haviam sido liberads. Ainda permanecem internadas uma criança, de Manhuaçu, e um homem, de Divinópolis.

Ainda de acordo com Tauana, o quadro de saúde dos pacientes é estável e não há previsão de alta médica. Entre as vítimas trazidas para o HSP não há moradores de Muriaé. Os feridos são residentes de outros municípios mineiros, sendo: 4 de Miracema, 3 de Manhuaçu, 1 de Divinopolis, 1 de Santa Margarida e 1 de Brás Pires.

LEOPOLDINA

Outros 7 feridos foram levados para a Casa de Caridade Leopoldinense e, conforme informações da Rádio Muriaé, na manhã dessa sexta, duas pessoas receberam alta e cinco permenecem internadas, entre elas uma criança. O estado de saúde dos pacientes não foi informado.

LARANJAL

O Hospital Comunitário de Laranjal (HCL) informou a Rádio Muriaé que todas as pessoas lá atendidas foram liberadas.

Não há informações sobre vítimas de Cataguases.

Fonte: Rádio Muriaé e Marcelo Lopes