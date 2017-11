Mulher é detida pela PRF-Leopoldina dirigindo veículo clonado

Uma mulher de 40 anos foi detida na madrugada dessa quinta-feira, 2, durante fiscalização feita pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116, em Leopoldina. Ela dirigia um veículo roubado e foi abordada pelos policiais rodoviários federais, quando viajava em um veículo Fiat/Strada com placas clonadas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, após a averiguação dos elementos de identificação, foi constatado que o utilitário foi roubado em Serra, município espírito-santense, no mês de junho deste ano.

A motorista alegou que o veículo seria emprestado de um amigo do irmão dela e que seguia da cidade do Rio de Janeiro para o município de Alto Jequitibá, zona da Mata mineira, onde visitaria o pai doente. O carro foi apreendido e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil de Leopoldina para as demais providências.

Fonte: Marcelo Lopes