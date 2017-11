Corpo de adolescente que desapareceu no rio Pomba é encontrado

Os proprietários de um barco encontraram, na manhã dessa sexta-feira, 3, o corpo do adolescente de 15 anos de idade desaparecido desde a última quarta-feira, 1º de novembro. A embarcação estava ancorada às margens do rio Pomba e o corpo, segundo eles, estavam junto dele.

A equipe da Defesa Civil de Cataguases, que estava trabalhando no local desde o desaparecimento do garoto, fazia buscas nas proximidades quando o corpo foi encontrado pouco antes das 8h. Os proprietários do barco avisaram a equipe, que assumiu os procedimentos de resgate.

O Corpo de Bombeiros que esteve na cidade no dia do desaparecimento, autorizou a Defesa Civil a retirar o adolescente do rio e a Perícia Técnica da Polícia Civil informou que fará seu trabalho de rotina no IML de Cataguases. A Defesa Civil entrou em contato com os familiares da vítima para providenciar o serviço funerário. A Polícia Militar fez o registro do caso.

Na tarde da última quarta-feira, o adolescente e um grupo de colegas de aproximadamente seis pessoas, nadavam no rio Pomba, próximo ao Clube do Cavalo no bairro Taquara Preta quando, segundo informações, ele desapareceu quando tentava chegar à outra margem do rio. Ele é natural do Rio de Janeiro e morava em Cataguases, no bairro Santa Clara com os avós.

Fonte: Marcelo Lopes