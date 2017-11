PRF realiza operação especial no feriado de Finados

A PRF iniciou, à 0h desta quarta-feira, 1º, a Operação Finados2017. Até às 23h59 de domingo, 5, agentes reforçarão trechos estratégicos nas BRs, priorizando ações preventivas para redução da violência no trânsito, visando obter uma redução nos índices de letalidade nas rodovias federais. As ações desenvolvidas pela PRF serão focadas:

- na prevenção e diminuição da gravidade de acidentes;



- em uma resposta rápida para garantir fluidez ao trânsito; e



- no combate às infrações de trânsito, em especial às condutas geradoras de acidentes como o excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas, dirigir sob influência de álcool, transitar pelo acostamento, dentre outras.

FORMATO DA OPERAÇÃO



A fiscalização e o policiamento serão novamente intensificados por meio de rondas ostensivas nas rodovias e do posicionamento estratégico das viaturas e policiais ao longo dos trechos mais movimentados e considerados críticos, pelo alto índice de acidentes e pela elevada taxa de cometimento de infrações de trânsito. Para tanto, aproximadamente 800 policiais, em escalas de revezamento, utilizarão 23 radares e 230 etilômetros.



Não haverá restrições de trânsito durante o período.

CHAMADO PÚBLICO



Mais uma vez a PRF conclama os condutores a participarem de forma direta dos esforços, para que tenhamos um feriado onde os momentos de alegria sejam lembrados. O fator humano é sempre o mais importante no sistema trânsito, por isso dirija com cuidado, seja prudente, pratique a direção defensiva e a urbanidade com os outros usuários das rodovias.

Fonte: Assessoria