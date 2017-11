Homem é executado com tiros nas costas em estrada rural de Muriaé

Um homem de 49 anos foi assassinado a tiros em uma estrada rural, a poucos quilômetros da região da Penitenciária de Muriaé, no início da manhã desta quarta-feira, 1º. De acordo com informações obtidas pela Polícia Militar (PM), a vítima residia no bairro Porto e foi baleada nas costas quando chegava de moto em sua propriedade. Ainda não há detalhes sobre a autoria e as circunstâncias do crime.



Segundo a PM, a corporação foi acionada por um parente da vítima, morador de uma propriedade vizinha, que relatou ter encontrado o homem caído na estrada após ouvir o som de ao menos três tiros.



O óbito foi confirmado por uma equipe do SAMU e os militares isolaram a cena do crime. De acordo com a perícia da Polícia Civil (PC), que também esteve no local, o homem foi atingido por um tiro nas costas, que perfurou o pulmão. Um segundo disparo atingiu o capacete de raspão.



O assassinato será investigado pela PC e eleva para 20 o número de homicídios cometidos em Muriaé em 2017.

Fonte: Rádio Muriaé