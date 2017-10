Motorista alcoolizado colide automóvel contra viatura do SAMU em Leopoldina

Um acidente entre um carro de passeio e uma Unidade de Resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Leopoldina, deixou uma pessoa ferida nesta segunda-feira, 30.



A colisão aconteceu na rodovia BR-116, no Km 765, nas proximidades do trevo do Bairro Alto do Cemitério com a BR-120. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a viatura deslocava-se para um atendimento de emergência em um acidente na Serra da Vileta quando, ao reduzir a velocidade para transpor um quebra-molas, o veículo de passeio, placas de Muriaé, colidiu na traseira da Unidade de Resgate.



Ainda de acordo com a PRF, o SAMU estava com as luzes intermitentes e a sirene acionadas e o condutor do automóvel, um homem de 54 anos, apresentava sinal de embriaguez. Devido ao acidente, o condutor foi atendido no local pela própria equipe do SAMU e encaminhado para o Pronto-Socorro Municipal da Casa de Caridade Leopoldinense.



Ao fazer o teste do etilômetro (bafômetro), o motorista apresentou o resultado de 0.85mg/l. A Polícia Rodoviária Federal confeccionou o Boletim de Ocorrência para encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina, para as demais providências.

