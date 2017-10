Homem de 35 anos é morto com sete tiros em Leopoldina

Um homem de 35 anos foi morto com sete tiros na madrugada desta segunda-feira, 30, no Bairro Bela Vista, em Leopoldina. De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha informou que teria ouvido disparos de arma de fogo e, ao verificar, encontrou a vítima caída ao solo, sem vida.



Ainda segundo a polícia, uma pessoa teria chamado o homem em sua residência e o levado até um terreno da Rua Joaquim Pereira de Oliveira, local onde o corpo foi encontrado.



A pericia técnica da Polícia Civil foi solicitada e durante os trabalhos de investigação foi constatado que a vítima foi assassinada com sete disparos de arma de fogo. Após os trabalhos da perícia que irão auxiliar nas investigações do crime, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O homicídio foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina, onde o crime está sendo investigado.

