O Corpo de Bombeiros em Ubá foi acionado na manhã deste domingo, 29, a fim de combater um incêndio nas obras de um shopping da cidade.

Os primeiros relatos dão conta que as chamas ocorreram entre o quinto e o sexto andar da construção. Elas teriam se espalhado pelas madeiras utilizadas na obra.

Não há vítimas, apenas danos materiais.

Ao todo, 13 militares do Corpo de Bombeiros trabalham na ocorrência. As guarnições ainda se encontram no local.

Fonte: Assessoria / Corpo de Bombeiros