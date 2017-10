Chefe do tráfico em Ubá é preso por homicídio

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Antidrogas e Homicídios do município de Ubá, apresentou nesta sexta-feira, 27, um jovem de 20 anos, suspeito de ter assassinado um rapaz de 21 anos. O crime aconteceu no dia 21 de maio, no bairro São João.



De acordo com a assessoria da Polícia Civil, o autor é amplamente conhecido no meio policial, pois ele teria o controle do tráfico de drogas em parte do bairro, aliciando menores de idade para a realização não só da comercialização de entorpecentes, como também para a execução de desafetos.

O CRIME

Na data do crime, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, realizando o cerco no bairro. Os militares encontraram o corpo da vítima sem vida no matagal localizado no final da Rua Sebastião Teles Costa, com uma perfuração de arma de fogo na nuca. Naquela oportunidade, um adolescente de 14 anos foi apreendido em flagrante por ato infracional.



O suspeito teria sido visto saindo do local do crime armado, no intuito de fugir dos policiais. A motivação para o crime seria disputa envolvendo o tráfico de drogas no bairro São João, uma vez que a vítima possuía diversas passagens policiais.



O autor se encontra preso no Presídio de Ubá, à disposição do Poder Judiciário.