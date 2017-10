Cerca de cinco quilos de maconha são apreendidos durante operação em Rio Novo

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio do 4° Departamento de Polícia Civil, 1a Delegacia Regional de Juiz de Fora, através da 10°Delegacia de Rio Novo em conjunto com o pelotão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) de Rio Novo, deflagrou, nesta quinta-feira, 26, a operação "Igrejinha", que culminou na prisão de dois jovens de 20 e 23 anos, por tráfico de drogas, na cidade de Rio Novo (MG).



Após diversas denúncias de que o jovem de 20 anos estaria a frente do tráfico de drogas na região do Bairro Vista Alegre, foi iniciado o monitoramento do suspeito, durante o qual a PC conseguiu proceder a algumas diligências que confirmaram as denúncias.



Na manhã desta quinta-feira, 26, a polícia recebeu uma denúncia informando que o investigado receberia grande quantidade de drogas em frente a Igreja do bairro em que mora. Foi então solicitado o apoio da Polícia Militar para realização do cerco e prisão dos autuados.



Durante a ação foram apreendidos cerca de 5kg de maconha; a quantia aproximada de R$4 mil; uma pedra bruta de crack; um celular e um veículo.