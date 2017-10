Suspeitos de tráfico de drogas são presos pela Polícia Civil em Ubá

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por intermédio da Delegacia Antidrogas e Homicídios de Ubá, deflagrou operação no Bairro Tanquinho nesta quarta-feira, 25. As investigações apontavam que havia intenso comércio de drogas em uma mercearia localizada na Rua Pio XII, onde os policiais realizaram o cumprimento de mandado de busca e apreensão.



Realizadas buscas no local, estavam na mercearia dois irmãos, de 24 e 26 anos. No referido estabelecimento, nos fundos, no quarto do mais velho, foi encontrada uma porção de maconha e dois pontos de LSD. Em seguida, a equipe desconfiou do imóvel anexo, o qual estava fortemente guarnecido com grades e câmeras de vigilância. Foi avistada, na área do local, uma motocicleta sem placa.



Os irmãos, a princípio, negaram que vivessem no imóvel, mas quando a equipe entrou no local, o mais novo confessou residir ali. No interior do mesmo havia documentos pessoais dos dois suspeitos. Realizadas buscas, foram encontrados 82 papelotes de cocaína, 29 pedras de crack, material para fracionamento e embalo de drogas.



As investigações apontam que os irmãos utilizavam a mercearia como fachada para realizar comércio de drogas no bairro, tendo os policiais, inclusive, encontrado um celular roubado em posse do suspeito mais velho.



Segundo o delegado Alexandrino Rosa de Souza, o local era frequentado por crianças, as quais compravam doces na mercearia.



Os irmãos responderão pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.



Todo o material foi apreendido e encaminhado para exame pericial.



Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Ubá e, após serem ouvidos, encaminhados ao presídio local.

Fonte: Assessoria