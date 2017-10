Jovem é preso pela PM após tentativa de assalto em Muriaé

Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) após uma tentativa de assalto a um estabelecimento comercial no bairro João XXIII, em Muriaé, no fim da tarde desta terça-feira, 24. Um militar de folga seguiu o rapaz e acionou os colegas de farda que, além de capturá-lo, apreenderam uma pistola usada no crime.



De acordo com o registro da PM, a vítima contou que estava atendendo um cliente quando o jovem chegou, muito agitado, e de arma punho anunciou o assalto. O comerciante disse que ao ir em direção ao caixa correu para os fundos do comércio, gritando por socorro e que o autor se assustou e saiu sem levar nada.



Conforme os militares, um policial que estava de folga viu o rapaz correndo pelo bairro, desconfiou, o seguiu e acionou a corporação, relatando sua rota de fuga.



Um cerco foi montado e o suspeito foi detido pela equipe GEPMOR (patrulhamento com motos), já na Rua Maximiano Fraga, sendo recolhida uma pistola calibre 6.35, sem munição, que segundo a PM foi vista pelos policiais caindo da cintura do jovem.



Após ter o flagrante ratificado pela Polícia Civil (PC), na delegacia do bairro Safira, o rapaz foi encaminhado ao Presídio local.

