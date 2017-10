PC realiza operação “Região Segura” em Chácara

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nesta quinta-feira, 19, a operação “Região Segura”, na cidade de Chácara (MG), que culminou na prisão de um homem de 29 anos, por tráfico de drogas.



Após uma série de denúncias da população local acerca de alguns indivíduos que estariam praticando venda de drogas na cidade, os policiais civis da Delegacia Especializada de Antidrogas de Juiz de Fora identificaram alguns suspeitos e, após investigações, foi representado junto ao poder judiciário pela expedição de mandados de busca e apreensão.



Durante a ação foram apreendidos certa quantidade de cocaína; material para refino; balança eletrônica e materiais pra endolagem da droga.



Os materiais foram encontrados na residência e no carro do autor. Além do local, foram cumpridos outros quatro mandados de busca e apreensão na cidade.

Fonte: Assessoria