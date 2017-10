Suspeito de latrocínio é preso em Guiricema

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nessa terça-feira, 17, na Zona Rural de Guiricema, um mandado de prisão preventiva em desfavor de um jovem de 24 anos, suspeito de um latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou um homem de 50 anos. A vítima foi encontrada morta, com um corte no pescoço, na madrugada de domingo, 15, em Visconde do Rio Branco, no bairro Santa Cruz, dentro de um veículo que estava com motor ligado e o alarme disparado.



Conforme informações do delegado Aldrey Ribeiro, na segunda-feira, 16, a suspeita, uma transexual de 20 anos, foi presa em flagrante e encaminhada até a Delegacia de Visconde de Rio Branco, suspeita da prática do crime. Após investigações e análise de imagens de câmeras de segurança, foi possível identificar o segundo envolvido no latrocínio. Segundo a autoridade policial, foi feita uma acareação entre os dois para esclarecer contradições que foram apresentadas durante os depoimentos.



De acordo com o delegado, durante depoimento o investigado de 24 anos teria alegado que foi informado pela transexual de que a vítima estaria com R$20 mil, por isso eles iriam cometer o crime para subtrair o dinheiro, quantia que não foi encontrada pelos policiais. Já a suspeita teria dito que o jovem de 24 anos queria roubar o veículo da vítima. A motivação também estaria ligada a um desentendimento ocorrido anteriormente, que está sendo apurado.



Ainda segundo a autoridade policial, outras pessoas serão ouvidas nos próximos dias para conclusão do inquérito policial e envio à Justiça. Os dois suspeitos foram encaminhados ao Presídio de Visconde do Rio Branco.

Fonte: Assessoria