Jovem é preso por suspeita de tráfico de drogas em Muriaé

Um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar (PM), por suspeita de tráfico de drogas, no bairro Dornelas, em Muriaé, no fim da noite dessa segunda-feira, 16. No total, foram apreendidos 13 papelotes de cocaína e oito buchas de maconha.



De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.) da PM, o rapaz foi abordado na praça do bairro, após jogar as porções de cocaína em um arbusto ao perceber a aproximação da viatura.



Ele foi abordado e, segundo os militares, tinha consigo uma bucha de maconha, R$20 em dinheiro e a chave de uma residência, na qual foram encontradas outras sete buchas de maconha, após o suspeito autorizar a entrada dos militares e revelar o local exato onde a droga estava.

O jovem e os entorpecentes foram conduzidos para apresentação à Polícia Civil (PC), no plantão da Delegacia Regional, no bairro Safira.

Fonte: Rádio Muriaé