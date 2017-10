PM prende homem com 370 pinos de cocaína em Volta Grande

Um homem de 39 anos foi preso com 370 pinos de cocaína, porções de maconha, além de uma balança de precisão, nesse domingo, 15, em Volta Grande, na Zona da Mata de Minas. O caso foi registrado na Avenida Mário Soares Cortes, Centro da cidade.



De acordo com as informações, uma denúncia levou a PM ao local e, após buscas na residência do autor, um plástico com uma porção e um tablete de maconha foi apreendido sobre um móvel de madeira, juntamente com quatro pinos de cocaína. Uma sacola com 370 pinos de cocaína, 46 pinos vazios e uma balança digital também foi localizada, sobre uma estante. Durante buscas no veículo do indivíduo, uma sacola contendo quatro tabletes de maconha e uma porção da droga foi apreendida.



Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

Fonte: O Vigilante Online