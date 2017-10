Jovem é apreendido com droga e pistola é encontrada em sua casa em Muriaé

Um adolescente foi apreendido na tarde desta segunda-feira, 16, com uma bucha de maconha, no bairro São Pedro, em Muriaé. Na residência do menor foi encontrada e apreendida uma arma de fogo e munições.



Em entrevista a reportagem da Rádio Muriaé, Cabo Maurício, relatou que a equipe de Rondas Ostensivas Com Cães - ROCCA fazia patrulhamento pelo São Pedro quando avistou alguns adolescentes em uma praça do bairro. Ao realizar busca pessoal encontrou uma bucha de maconha com um deles.



O militar disse ainda que, durante a ocorrência, recebeu informações de que o suspeito possuía uma arma de fogo em sua casa. Os policiais foram até a residência e, com autorização da avó do mesmo, realizaram buscas no imóvel e encontraram uma pistola calibre 765 com 5 munições.



A droga e a arma foram recolhidas e levadas para a Delegacia de Polícia Civil no bairro Safira. O adolescente também foi apreendido e conduzido.

Da redação/Colaboração Rádio Muriaé