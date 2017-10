Polícia Rodoviária Federal divulga balanço de acidentes no feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira, 16, um balanço a respeito do movimento das estradas no feriado de 12 de outubro.

O relatório é baseado em dados de acidentes e fiscalização da PRF no âmbito da Delegacia de Juiz de Fora durante a Operação 12 de outubro, iniciada às 00h00 horas do dia 11 de outubro e encerrada às 23h59 horas do dia 15 de outubro.

De acordo com PRF, o número de acidentes foi considerado dentro da normalidade, tendo em vista o considerável aumento do fluxo nos cinco dias da operação. Infelizmente, verificou-se uma morte, decorrente de um atropelamento de pedestre, no km 691 da BR 040, próximo ao Município de Alfredo Vasconcelos às 20h40 horas do dia 15 de outubro.

Ao todo foram quatro acidentes sem vítimas; oito acidentes com feridos; e um acidente com vítima fatal.

Em relação aos índices de fiscalização de trânsito, sobressai, mais uma vez, a quantidade de veículos flagrados em excesso de velocidade pelos radares portáteis. Tendo em vista que estes equipamentos somente foram utilizados em trechos com velocidade máxima permitida de 100 km /h ou 110 km /h, a quantidade de infrações verificadas desperta preocupação com a atitude dos motoristas. Foram realizadas sete fiscalizações com uso do radar portátil, num total de aproximadamente 22 horas de utilização do equipamento. Neste período foram flagradas 2.529 infrações por excesso de velocidade.

Fonte: Assessoria / PRF