Homem é preso acusado de estuprar sobrinha em Santos Dumont

Um homem de 35 anos foi preso no início da semana, no Bairro Benfica, zona Norte de Juiz de Fora, acusado de abusar sexualmente da sobrinha, em Santos Dumont. A prisão foi feita pelos investigadores da 5ª Delegacia da Polícia Civil do município vizinho, sob o comando do Delegado Milton da Cunha Castro, após ser expedido o mandado de prisão do acusado, pelo Poder Judiciário.



De acordo com a Polícia Civil, o homem praticou o crime em 2013 e respondia ao processo em liberdade. A vítima tinha 13 anos, na época, conforme a denúncia.

ENTENDA A DENÚNCIA



Em meados de setembro de 2013, no bairro Santo Antônio, em Santos Dumont, o denunciado praticou conjunção carnal com a vítima. Os relatos expostos na denúncia informam que, na ocasião, a menina estava na casa de sua avó, mãe do acusado, quando se dirigiu para sua casa a pedido do autor, para juntos testarem alguns CDs.



Ao chegarem à residência da vítima, o acusado forçou relação sexual com a menor, se aproveitando da ausência da mãe da menina, que estava no trabalho.



Dois meses depois do ocorrido, aproximadamente, após assistir uma notícia de violência sexual na televisão, a vítima decidiu contar o fato para sua mãe.



Segundo os autos da denúncia, o ato criminoso resultou em graves consequências psicológicas para a vítima, uma vez que a jovem se tornou ainda mais retraída depois do abuso, alterando seu comportamento perante os demais, a ponto de ser perceptível aos olhos dos familiares.



O documento aponta ainda que o delito não ocorreu em uma oportunidade que permitiram à possíveis testemunhas ouvir os gritos da vítima, bem como observar a saída ou a entrada do acusado na casa da menor.

