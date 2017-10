Adolescente cai ao pegar carona em traseira de carreta e morre atropelado em Manhuaçu

Um adolescente de 15 anos morreu em um acidente no km 37,8 da BR-262, no bairro Ponte da Aldeia, perímetro urbano de Manhuaçu, na noite dessa terça-feira, 10. Segundo informações de testemunhas, ele e mais dois amigos estavam em bicicletas e pegaram 'rabeira' em duas carretas carregadas com um bloco de granito cada. Em um trecho de reta, o adolescente perdeu o equilíbrio e caiu, sendo atropelado pelas rodas traseiras da carreta.



O reboque passou sobre a bicicleta e o corpo do adolescente. "Vítima da própria imprudência, infelizmente”, lamentou o Policial Rodoviário Federal Alan Caldas. O PRF lembrou outro acidente no qual uma criança teve a perna lacerada pelas rodas de uma carreta no mesmo trecho.

"Temos exemplos tristes de acidente com esse tipo de ação impensadas destes adolescentes", comenta.



O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas nada pôde ser feito. “Chegamos ao local e de imediato constatamos o óbito do adolescente, que teve politraumatismo e esmagamento de crânio”, informou o Sargento Dias.



O trânsito ficou parcialmente interrompido no local, sendo totalmente liberado após os trabalhos do perito da Polícia Civil. O corpo foi encaminhado para a funerária.

Da redação/Colaboração Portal Caparaó