FIEMG Regional Zona da Mata realiza novo curso sobre Reforma trabalhista

Devido ao grande interesse pelo tema, a FIEMG Regional Zona da Mata promove na próxima quarta-feira, 18, mais um treinamento sobre Reforma Trabalhista, com carga horária de 8h/aula. O intuito é esclarecer as principais mudanças que entrarão em vigor a partir de novembro.



O evento é uma iniciativa do Departamento Jurídico da FIEMG Regional ZM, e integra o “Ciclo de Capacitação em Relações do Trabalho”, projeto que aborda diferentes temas relacionados às normas jurídicas que regem as relações entre empregados e empregadores.



Novamente, os conhecimentos serão transmitidos pela advogada trabalhista da FIEMG Regional ZM e professora de Direito do Trabalho, Polliana Martins. A instrutora destacará tópicos como registro de empregado, horas extras, jornada de trabalho, férias, proteção à gestante, justa causa, contribuição sindical, entre outras questões, traçando um paralelo entre o que diz a legislação atual e de como passará a ser após as alterações entrarem em vigor.



Essa será a terceira edição do evento sobre Reforma Trabalhista. Para os interessados que não puderem participar dessa edição de outubro, uma nova data, no dia 8 de novembro, já está agendada para a última realização do curso este ano, já com inscrições abertas.

REFORMA TRABALHISTA



Sancionada em 13 de julho pelo presidente Michel Temer, a reforma trabalhista, definida oficialmente como a Lei 13.467/2017, apresenta mudanças que entram em vigor em novembro, quando termina o prazo legal de 120 dias. Até lá, empresas e funcionários buscam entender o que, de fato, muda para contratos de trabalho, novos e já estabelecidos. Ao todo, mais de 100 pontos da CLT tiveram modificações com a reforma e o curso focou nos principais.



O “Ciclo de Capacitação em Relações do Trabalho - Reforma Trabalhista” é pioneiro em Juiz de Fora e região ao abordar o tema nesse formato, reiterando o compromisso da FIEMG com a disseminação de informações que impactam a rotina das organizações.

Inscrições



Curso: “Ciclo de Capacitação em Relações do Trabalho - Reforma Trabalhista”

Datas: 18 de Outubro ou 8 de Novembro

Horário: 8h30 às 17h30

Investimento: R$180 para associados FIEMG e R$210 para demais interessados.

Local: FIEMG Regional Zona da Mata - Av. Garcia Rodrigues Paes, nº12.395, Bairro Industrial, Juiz de Fora.

Inscrições e mais informações: (32) 3249-1033 / Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

