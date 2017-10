Corpo de motorista é encontrado em rodovia próximo a Ewbank da Câmara

O corpo de um homem de 45 anos foi encontrado dentro de um carro capotado na altura do Km 760 da BR-040, próximo à Ewbank da Câmara, no início da tarde deste sábado, 7.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o estado de decomposição do corpo de vítima e o registro da última ligação feita pela mesma em seu celular, indicam que o acidente deve ter acontecido entre quinta e sexta-feira, 6. Após realização da perícia técnica, o corpo foi liberado e retirado do local pelos bombeiros.



Ainda de acordo com informações da corporação, o motorista é morador de Belo Horizonte e a família estaria procurando por ele. Os familiares já foram contatados.