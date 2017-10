Assaltantes roubam mais de R$35 mil em loja de Muriaé

Criminosos assaltaram uma loja na praça João Pinheiro, no centro de Muriaé, e roubaram ao menos R$35 mil, no fim da tarde dessa sexta-feira, 6. De acordo com o registro da Polícia Militar (PM), o crime foi cometido por dois assaltantes que fugiram em uma motocicleta e não foram localizados.



Segundo as informações passadas à PM pelo comerciante, os dois homens usavam capacetes e um deles foi até o caixa, de arma em punho, enquanto o outro ficou na porta, “dando cobertura”.



Ainda conforme o registro policial, a vítima informou que a dupla fugiu levando entre R$35 mil e R$40 mil em dinheiro, destinada a pagamento de funcionários.

Fonte: Rádio Muriaé