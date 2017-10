Adolescentes são apreendidos em flagrante durante assalto em Leopoldina

Dois adolescentes, de 14 e 17 anos, foram apreendidos em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Leopoldina, por tentativa de roubo e de homicídio, na noite dessa quinta-feira, 5.



De acordo com informações da PC, os adolescentes entraram em um restaurante da cidade, encapuzados, e, portando um revólver, anunciaram o assalto ao proprietário do estabelecimento, que estava no caixa. Eles chegaram a roubar o cordão da vítima, causando-lhe lesões.



O delegado Marcio Rocha Vianna Dias estava no restaurante e, percebendo a ação criminosa, abordou o infrator que estava com revólver, identificando-se como policial e ordenando que ele largasse a arma. O menor, de 17 anos, apontou o revólver para o delegado e efetuou dois disparos contra o policial, que revidou atingindo-o nas pernas. O outro adolescente correu em direção ao delegado e também foi atingido nas pernas. Nenhum deles corre risco de morte.



Em 2013, o irmão da vítima foi assassinado no mesmo local enquanto trabalhava no restaurante.



Os dois adolescentes já possuem passagens pela polícia por homicídio, tráfico de drogas e roubo. Eles foram apreendidos em flagrante e encaminhados à Casa de Caridade Leopoldinense, onde permanecem internados, escoltados por equipes da 3ª Delegacia Regional de Leopoldina.



A arma utilizada pelos infratores também foi apreendida, bem como a motocicleta utilizada e as toucas que usavam para cobrir os rostos.

Da redação/Colaboração Assessoria