Polícia Civil apura homicídio em Muriaé

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou informações acerca da apuração de um homicídio que vitimou um homem de 30 anos nessa segunda-feira, 2. O corpo da vítima foi encontrado às margens da BR-116, carbonizado, próximo ao Belvedere, em Muriaé.



Nessa quarta-feira, 4, após três dias de investigação, policiais civis do município, por meio do Núcleo de Homicídios, chegaram à autoria do crime. Um jovem de 21 anos seria suspeito de ter cometido o assassinato. Ele foi preso na referida data e encaminhado ao Presídio de Muriaé.



De acordo com o delegado Rangel Martino, o crime teria acontecido porque a vítima teria extorquido o autor para que mantivessem o relacionamento, e ameaçado o suspeito com fotos e vídeos nos celulares. O autor tinha namorada e ninguém da família sabia dessa relação entre vítima e investigado.



Ainda nesta data, foi realizada a reconstituição do crime com a presença do jovem, juntamente com a Autoridade Policial, Dr. Rangel Martino, investigadores e perícia técnica. Após indicação do autor, foram localizados os três aparelhos celulares que pertenciam à vítima.

Fonte: Assessoria