Homem invade apartamento e mata ex-esposa em Patos de Minas

Após desconfiar de uma suposta traição da ex-mulher, um homem de 29 anos foi até o apartamento da vítima, no bairro Caiçaras, em Patos de Minas, e a matou a facadas. O autor também matou o ex-cunhado e feriu outra irmã da vítima.



Para a Polícia Militar, o homem disse que premeditou o crime. Ele teria amolado a faca e ido até o apartamento onde a vítima, de 24 anos, residia com os irmãos. Após conversar com ela na garagem, a matou com diversas facadas.



A irmã da vítima ouviu os gritos de socorro e desceu a escada correndo, gritando por ajuda. No caminho, se deparou com o autor, que também a esfaqueou. Depois, ele foi até o apartamento e esfaqueou o ex-cunhado, de 20 anos, até a morte.



Após cometer os crimes, o homem saiu do local e se entregou na delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas, apresentando a faca usada por ele. Em entrevista, disse que foi ao apartamento já com a intenção de matar a ex-esposa. Afirmou ainda ter descoberto que ela estava o traindo com um colega de serviço. Ficou, então, descontrolado e resolveu tirar a vida dela.



O autor disse que teria descoberto a traição através de conversas da ex-esposa com um colega de trabalho no aplicativo WhatsApp. Ele conectou o celular dela e, através do próprio computador, ficava monitorando as conversas.



O autor relatou, ainda, que se separou da vítima na semana passada. Na madrugada de quinta-feira, 5, foi até o prédio e mandou uma mensagem, chamando a ex-esposa para conversar. Ao sair para a garagem da casa, ele se desentendeu com ela e começou a esfaqueá-la.



Antes de se entregar à Polícia, o autor ligou e contou sobre o ocorrido para a mãe das vítimas, que mora no estado do Maranhão. "A mãe dela merecia saber o que tinha acontecido com os filhos dela", afirmou.



O autor também contou que se casou com a vítima no estado do Maranhão, em 2013. Eles tem uma filha de dois anos e oito meses, que está em Brasília, na casa dos avós paternos.



Um perito esteve no local para apurar a dinâmica dos crimes. Os corpos foram encaminhados para o IML de Patos de Minas.



Todas as vítimas são do estado do Maranhão e estavam morando em Patos de Minas desde 2014. Os irmãos faziam faculdade em um centro universitário do município.

Da redação/Colaboração Patos Agora