Suspeitos de tráfico e associação para o tráfico são presos em flagrante em Muriaé

Após dois meses de investigação, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, nesta quarta-feira, 4, dois homens, de 29 e 30 anos, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Policiais da Agência de Inteligência da 4ª Delegacia Regional de Muriaé também localizaram 107 papelotes de cocaína e R$ 5.319, em notas trocadas.



Os dois foram conduzidos até a Delegacia e autuados em flagrante pelos crimes. A investigação apontou ainda que há o envolvimento e o vínculo estreito dos investigados com um terceiro indivíduo no comércio de drogas, no Bairro Santa Terezinha, conhecido traficante da cidade e suspeito pela prática de homicídio.

Fonte: Assessoria/PCMG