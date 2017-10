Árvore cai e interdita BR-040 próximo à Santos Dumont

ATUALIZADA ÀS 18H55, EM 02/10/2017

Um árvore caiu no Km 737 da rodovia BR-040, entre Oliveira Fortes e Santos Dumont, na da tarde desta segunda-feira, 2.

De acordo com informações da Via 040, concessionária que administra o trecho, a pista foi interditada nos dois sentidos, para retirada da árvore. Durante os trabalhos, a rodovia foi liberada para quem seguia sentido Rio de Janeiro, permanecendo fechada no sentido Belo Horizonte.

O trânsito foi completamente retomado, nos dois sentidos, por volta das 18h40. A lentidão é de cerca de 2km em ambas as pistas.

Ainda segundo a empresa, nenhum veículo foi atingido e ninguém se feriu.